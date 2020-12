Weiteres Aus eines Betriebes aus der Metallindustrie in Nordrhein-Westfalen: Am 30. September 2021 soll Schluss sein mit der Produktion von Grobblechen bei Thyssen-Stahl in Duisburg-Hüttenheim. Das 1963 gegründete Werk, das Stahlbleche für Bauindustrie, Schiffbau und Pipelines produziert und 1970 vom Thyssen-Konzern gekauft wurde, wird stillgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...