ERGO passt Verzinsung 2021 nach unten an Angesichts der dauerhaft niedrigen Zinsen passen die ERGO Lebensversicherer nach Jahren konstanter Gesamtverzinsungen die Überschussbeteiligung für das Jahr 2021 leicht nach unten an. Die ERGO Vorsorge Lebensversicherung setzt die laufende Verzinsung bei 2,35% fest. Hinzu kommen 0,2% aus Schlussüberschussbeteiligung und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven. Damit beträgt die Gesamtverzinsung 2,55%.

