Gute Konjunkturdaten aus der Eurozone, die Impfstoff-Perspektive und die Hoffnung auf neue US-Konjunkturförderungen haben am Mittwoch die Anleger in Europa bei Laune gehalten. Der deutsche Leitindex DAX holte mit in der Spitze fast 13.600 Punkten seine noch verbliebenen Verluste seit dem Corona-Börsencrash im Februar auf. Das bisherige Pandemie-Hoch von 13.460 Punkten im September legte der Leitindex zu den Akten.Für mehr fehlte den Anlegern dann aber der Mut, eine weitere Annäherung an den vor ...

