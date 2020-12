Noch ein Buch über Ernest Hemingway? Wolfgang Stock hat es mit seiner Biografie "Cabo Blanco" geschafft, eine Episode im Leben des amerikanischen Literatur-Nobelpreisträgers zu schildern, die bisher nur wenig Beachtung gefunden hat. Sie ist der Ausgangspunkt seiner Biografie. Hemingway jagt den Schwarzen Marlin Cabo Blanco heißt das Fischerdorf in Peru, in dem 1956 fünf Wochen lang Außenaufnahmen für die Verfilmung von Hemingways Meisterwerk "Der alte Mann und das Meer" gedreht wurden. Der Schriftsteller und seine vierte Ehefrau Mary überwachten dort die Dreharbeiten. Und Hemingway wollte unbedingt selbst einen Schwarzen Marlin fangen. Das ist der Riesen-Raubfisch, um den sich in seinem vielfach ausgezeichneten Roman und im Film alles dreht. Gut 60 Jahre nach Hemingway hat Stock die Orte besucht, in denen der Nobelpreisträger auf seiner Reise von seinem Haus auf Kuba nach Peru Station ...

Den vollständigen Artikel lesen ...