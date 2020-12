(shareribs.com) London 16.12.2020 - Der Goldpreis zeigt sich am Mittwoch etwas fester, auch für Silber geht es weiter nach oben. Die Metalle werden gestützt von der Erwartung weiterer Stimuli in den USA. Die US-Notenbank verkündet in Kürze ihre Zinsentscheidung. Das Jahr 2020 war für die allermeisten Menschen eine enorme Herausforderung. Auch die Notenbanker sahen sich einem großen Druck ausgesetzt, ...

