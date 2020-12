DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.543,00 +0,61% -5,40% Stoxx50 3.101,23 +0,93% -8,87% DAX 13.565,98 +1,52% +2,39% FTSE 6.569,43 +0,86% -13,64% CAC 5.547,68 +0,31% -7,20% DJIA 30.142,72 -0,19% +5,62% S&P-500 3.698,83 +0,11% +14,49% Nasdaq-Comp. 12.638,53 +0,35% +40,86% Nasdaq-100 12.641,04 +0,36% +44,75% Nikkei-225 26.757,40 +0,26% +13,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,55 -70

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,74 47,62 +0,3% 0,12 -14,8% Brent/ICE 50,98 50,76 +0,4% 0,22 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.852,94 1.853,50 -0,0% -0,56 +22,1% Silber (Spot) 24,93 24,58 +1,4% +0,35 +39,6% Platin (Spot) 1.030,25 1.040,58 -1,0% -10,33 +6,8% Kupfer-Future 3,56 3,54 +0,6% +0,02 +26,0%

Die Ölpreise bauen ihre jüngsten Gewinne noch leicht aus, nachdem am Vortag der höchste Stand seit neun Monaten markiert wurde. Vor allem die Hoffnungen auf ein neues Stimulus-Paket treiben die Preise an, heißt es. Ein leicht negativer Monatsbericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) belaste nicht. Unterstützung kommt von den US-Lagerdaten: Die Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche etwas stärker gesunken als erwartet. Mit einem leichten Plus zeigt sich der Goldpreis. Vor den Aussagen der US-Notenbank am Abend dürfte Zurückhaltung dominieren, heißt es.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street zeigt sich am Mittwoch im Verlauf kaum verändert. Übergeordnet ist die Stimmung noch immer positiv; die Anleger hoffen unverändert auf ein neues US-Konjunkturpaket. Überdies steht im weiteren Verlauf der Zinsentscheid der US-Notenbank an, vor dem die Investoren verstärkt zurückhaltend agieren. Die vorbörslich veröffentlichten schwachen Einzelhandelsumsätze für November sind enttäuschend ausgefallen, fallen aber im aktuellen Umfeld kaum ins Gewicht. Für die Aktien von American Outdoor Brands geht es 9,0 Prozent nach oben. Der Anbieter von Jagdausrüstung hatte wieder schwarze Zahlen geschrieben nach einem kleinen Verlust vor Jahresfrist. Seit August steht das Unternehmen wieder komplett auf eigenen Beinen nach der Abspaltung vom Waffenhersteller Smith & Wesson Brands. Derweil gerät der Börsengang von Contextlogic, Mutter der E-Commerce-Platform Wish, zum Flop. Die Aktie startete bei 22,75 Dollar in den Handel - 5,2 Prozent unter dem Ausgabepreis von 24 Dollar. Aktuell notiert sie bei 22,74 Dollar. Mit dem Börsengang nimmt das Unternehmen rund 1,1 Milliarden Dollar ein, die Marktkapitalisierung liegt bei gut 14 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit kräftigen Gewinnen haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch geschlossen. Eine Fülle guter Nachrichten weckte die Hoffnung auf den Beginn der Weihnachtsrally. Anlass gaben die überraschend gute Einkaufsmanager-Indizes aus vielen Ländern Europas, die deutlich über der Erwartung lagen. In Frankreich stieg der Industrie-PMI über die Wachstumsschwelle, in Deutschland setzte er sich mit 58,6 sogar weiter nach oben ab. Dazu soll der Covid-Impfstoff in der EU noch vor Weihnachten zugelassen werden. Die Anleger sehen über die aktuellen Lockdowns hinaus und positionieren sich für eine massive wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr. Dazu gab es weitere gute Nachrichten, so die Aussicht auf ein US-Konjunkturpaket, eine Fortsetzung der Brexit-Gespräche sowie kräftige Eindeckungen vor dem Jahresultimo und dem Großen Verfalltag an den internationalen Terminbörsen am Freitag. Der Höhepunkt des Tages steht aber erst am Abend mit der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank an. Im DAX ging es quer durch alle Branchen nach oben. Bayer stiegen um 4,6 Prozent und Beiersdorf um 3 Prozent. Deutsche Post legten um 3,8 Prozent zu, sie stellt sich bei DHL vor dem Hintergrund des beginnenden zweiten Corona-Lockdowns in diesem Jahr auf weitere Zuwachsraten beim Paketversand ein. Delivery Hero sprangen dank erwarteter Lockdown-Gewinne sogar um 5,7 Prozent an. Bei Europas Telekom-Aktien haussierten Altice um 23,2 Prozent auf 5,33 Euro. Hier hat Next Private das Übernahmeangebot auf 5,35 Euro von zuvor 4,11 Euro erhöht. Gemischt wurden die neuen Dividendenregeln der EZB für europäische Banken aufgenommen. Der Sektor war mit minus 1,1 Prozent die schwächste Branche. Versicherer legten im Schnitt dagegen um 2,2 Prozent zu, da sie nun wenigstens wieder "etwas" Dividenden bekämen, hieß es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31h Di, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,2172 +0,18% 1,2168 1,2156 +8,5% EUR/JPY 126,20 +0,17% 125,86 126,06 +3,5% EUR/CHF 1,0791 +0,25% 1,0771 1,0775 -0,6% EUR/GBP 0,9030 -0,05% 0,9034 0,9049 +6,7% USD/JPY 103,68 -0,01% 103,54 103,69 -4,7% GBP/USD 1,3479 +0,20% 1,3468 1,3436 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,5143 -0,04% 6,5177 6,5266 -6,5% Bitcoin BTC/USD 20.629,25 +5,97% 19.441,26 19.376,53 +186,1%

Der Euro springt in der Spitze auf 1,2212 Dollar und damit erstmals seit April 2018 wieder über die Marke von 1,22. Aktuell kommt die Gemeinschaftswährung wieder etwas zurück. Rückenwind erhielt der Euro von besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Auch Deutschland und Frankreich meldeten bessere Einkaufsmanagerindizes. Der Dollar gerät mit den zunehmenden Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Stimuluspakets der US-Regierung als sicherer Hafen ins Abseits und schwächelt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienkurse in Ostasien und Australien sind am Mittwoch auf breiter Front gestiegen. Die meist moderaten Einbußen vom Vortag wurden damit wieder wettgemacht. Für Rückenwind sorgten positive Vorgaben der Wall Street, die unter anderem von der Spekulation auf ein Stimuluspaket in den USA zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie ausgelöst wurden. Ein Mutmacher war laut Marktteilnehmern auch das über 5-prozentige Kursplus der Apple-Aktie. Sie hatte damit auf quellenlose japanische Presseberichte reagiert, wonach Apple seine iPhone-Produktion im nächsten Jahr um 30 Prozent erhöhen werde. Schanghai zeigte fast eine Punktlandung auf dem Vortagsniveau. Hier gehörten Aktien aus dem Halbleitersektor zu den Verlierern, laut Marktteilnehmern belasteten hier Änderungen in der Führungsspitze bei der heimischen Nummer eins der Chiphersteller SMIC, der von den USA in der Vergangenheit mit Handelsrestriktionen belegt wurde. Der Kurs rutschte um über 5 Prozent ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Dürr kauft im Bereich der Automatisierung zu

Dürr stärkt sein Geschäft in der Automatisierung mit einem Zukauf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er 75 Prozent der Anteile an der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH. Einen Kaufpreis nannte Dürr nicht.

Grenke meldet positive Ergebnisse aus Sondergutachten

Die Leasinggesellschaft Grenke hat Teilergebnisse von zwei Sonderprüfungen durch unterschiedliche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mitgeteilt, die der Konzern nach massiven Anschuldigungen in Auftrag gegeben hat. Insgesamt fallen die Gutachten positiv für Grenke aus, in einigen Punkten wird an dem Franchise-System aber auch Kritik geäußert. Darauf hat Grenke aber jüngst bereits mit entsprechenden Maßnahmen reagiert.

EU-Kommission genehmigt Aufstockung bei Metro durch EPGC

Die EU-Kommission hat die Aufstockung des Metro-Anteils auf 40,6 Prozent durch den tschechischen Investor EPGC im Zusammenhang mit dem jüngsten Übernahmeangebot genehmigt.

Thyssenkrupp macht Technik der Wasserelektrolyse zum Kerngeschäft

Thyssenkrupp will im Wachstumsmarkt der Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mit Hilfe von grünem Strom vorne mitmischen und wird sich deshalb von der als Joint Venture geführten Tochtergesellschaft Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers nicht trennen. "Ja, wir werden in der Wasserelektrolyse drin bleiben", sagte Vorstandschefin Martina Merz am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf Nachfrage.

Vertrag von Zooplus-Vorstandsmitglied Mischa Ritter verlängert

Der Chief Operating Officer der Zooplus AG, Mischa Ritter, bleibt für eine weitere Amtszeit an Bord. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, Ritters Vorstandsvertrag zum 1. Dezember 2021 für weitere drei Jahre bis zum 30. November 2024 zu verlängern, teilte der Internethändler für Heimtierbedarf mit.

Merkel plant Videokonferenz mit Biontech

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2020 12:37 ET (17:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.