In einer E-Mail, die der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Technischen Hochschule Köln unter dem Betreff "Stellungnahme AStA" am Mittwochvormittag an die Studenten der Hochschule geschickt hat, hat sich das Team des Studierendenausschusses von seiner ersten Vorsitzenden distanziert - weil sie an einer Demonstration gegen die Änderung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...