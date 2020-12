NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Sell" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Alexander Duval überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Technologiewerten seine Jahres-Schätzungen und Kursziele, da er die Bewertungsbasis um ein halbes Jahr weiter in die Zukunft verschob. Bei STMicro stehen trotz eines voraussichtlich auf Jahressicht steigenden operativen Ergebnisses (Ebitda) ungünstige Währungseffekte einer Anhebung des Kursziels entgegen. Der Experte hob einzig das Kursziel in Dollar an./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

