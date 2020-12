Die Aktien von Moderna stehen am heutigen Mittwoch kräftig unter Druck. Sie verlieren in New Nork am Abend 6,5 Prozent auf 137,64 Dollar. Die US-Bank Morgan Stanley hat ihre Kaufempfehlung gestrichen, was neben Gewinnmitnahmen für Verluste bei der Aktie des US-Corona-Impfstoff-Entwicklers sorgt. Doch in dieser Woche findet noch ein wichtiges Treffen für das Unternehmen statt.Am 17. Dezember trifft sich das Beratergremium der US-Behörde FDA. 24 bis 72 Stunden nach dessen Stellungnahme wird die Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...