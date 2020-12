In diesem Jahr traf das Coronavirus besonders die Unternehmen hart, die unmittelbar mit dem Rohstoff Öl zusammenhängen. Die Pandemie führte zu einem starken Nachfragerückgang nach Erdöl und damit zu einem drastischen Preisverfall am Ölmarkt, so dass Aktien wie die von BP (GB0007980591), Chevron (US1667641005) und Gazprom (US3682872078) besonders darunter litten.Doch gerade die Gazprom-Aktie kämpft sich aktuell wieder nach oben und zeigt sich gestärkt. Zwar verläuft die Erholung des Ölmarktes nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur wohl langsamer als bisher gedacht, trotzdem wollen die Förderländer ihre Produktion im kommenden Jahr anheben und es lässt sich insgesamt ein echter Erholungstrend feststellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...