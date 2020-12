Kombination aus Lichtsteuerfolie und transparentem Bildschirm verstärkt AR-Effekt

Im Zuge des gestiegenen Bewusstseins für Hygiene und Sicherheit angesichts der sich weltweit ausbreitenden Covid-19-Pandemie hat Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKIO: 7912) einen neuen transparenten Bildschirm entwickelt, der berührungslos bedient werden kann, indem man lediglich eine Hand über einen Bewegungssensor bewegt. Da kein direkter Kontakt mit dem Cursor erforderlich ist, wird der neu entwickelte Bildschirm als Gegenmaßnahme gegen die Verbreitung von Covid-19 positioniert.

[At left] Sensor unable to detect the operator's hand [At right] Once the operator's hand has been detected, the integrated LC light control film dims the screen making it possible to display clear images (Graphic: Business Wire)