FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GlaxoSmithKline von 1750 auf 1700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Glaxo sei auf einem mittlerweile klarer vorgezeichneten Weg zur Aufspaltung in ein innovatives Pharmaunternehmen und einen Spezialisten für rezeptfreie Medikamente, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 14:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 14:57 / MEZ



ISIN: GB0009252882

