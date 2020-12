Der Bitcoin gibt Gas - und wie: Der Kurs der Digitalwährung schießt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als 13 Prozent nach oben und läuft am Donnerstagmorgen bereits die Marke von 22.000 Dollar an. Die Kursrallye zündet die nächste Stufe. Am Mittwochnachmittag hatte der Bitcoin die Widerstandszone oberhalb von 19.500 Dollar geknackt und die wichtige 20.000-Dollar-Marke hinter sich gelassen. Wie erwartet ist dort allerdings noch nicht Schluss. Stattdessen sorgen die immer neuen Höchststände für Partystimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...