Einer der seit Monaten explosionsartigsten Anstiegstrends an den internationalen Aktienmärkten ist ohne Frage im Bereich der Produzenten sog. "erneuerbarer Energien" zu sehen, also vor allem in Erzeugern von Solar-, Wind-, Wasser- und Biomasse-Energien.Und natürlich sind diese Aktienrallyes auch grundsätzlich nachvollziehbar, dürfte sich nach Prognosen der weltführenden International Energy Agency (IEA) der Weltmarktwert der alternativen Energieerzeugungen von Ende 2019 bereits bis Ende 2025 angesichts einer wachsenden globalen Energieknappheit, jedoch auch zur Verhinderung eines globalen Erderwärmungs-Klimaschocks ungefähr auf rd. 2,15 Billionen US-Dollar verdoppeln.Diese Projektionen stehen dabei auch in vollständigem Einklang mit den vor 4 Tagen erfolgten Ankündigungen von Xi Jinping, dem Präsidenten Chinas als dem stromverbrauchsreichsten Land der Welt, dort im Zuge des zunehmend drohenden Energienotstands bis 2030 nicht weniger als eine Verdreifachung der aktuellen Kapazitäten erneuerbarer Energien (vor allem in den Bereichen Solar und Wind) auf über 1200 GW anzustreben.

