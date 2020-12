Medienmitteilung

Altstätten, 17. Dezember 2020

Erholung der Dentalmärkte - Fokus auf wachstumsstarke Segmente und Regionen

Die COLTENE Gruppe profitiert von einer raschen Erholung der Dentalmärkte. Absatz und Ergebnis liegen im zweiten Halbjahr über den Erwartungen. Mit der Integration der SciCan Gruppe schärfte das Unternehmen sein Profil und seine geographische Orientierung. Die Brasilianische Produktionsstätte Vigodent wird verkauft.

Die Dentalmärkte erholen sich weltweit schneller wie ursprünglich erwartet. Die Verkäufe im Bereich Infektionskontrolle liegen begünstigt durch die laufend gestiegenen Anforderungen an die Hygiene und Desinfektion in den Dentalpraxen deutlich über dem Vorjahr. Seit August hat sich auch die Nachfrage in den Produktbereichen Zahnerhaltung und Behandlungshilfen dynamischer als erwartet entwickelt. Die bessere Auslastung wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Das Unternehmen hat in den letzten Monaten das Produktportfolio überprüft und entschieden, nicht strategische Produkte mit kleinen Volumen und tiefen operativen Margen aus dem Sortiment zu streichen. Wegen der wirtschaftlichen Situation in Brasilien haben Verwaltungsrat und Management entschieden, ihre Brasilianische Tochtergesellschaft Vigodent an lokale Unternehmer zu verkaufen. Alle notwendigen Schritte wurden eingeleitet, um den Verkauf im laufenden Geschäftsjahr zu vollziehen. Aus dem Verkauf resultiert eine einmalige, nicht liquiditätswirksame Belastung im Betrag von rund CHF 12 Mio. Die Nettoeffekte aus diesen Massnahmen reduzieren die künftigen Umsätze der COLTENE Gruppe um rund CHF 7.0 Mio., werden sich aber positiv auf die operative Marge auswirken. In Zukunft wird COLTENE ihre Produkte direkt über grosse Dentalhändler in Brasilien vertreiben.

Nach dem COVID-19 bedingten Nachfrageeinbruch im zweiten Quartal haben sich die Dentalmärkte seit den Sommermonaten positiv entwickelt. Dieser erfreuliche Trend hält auch im laufenden vierten Quartal an. COLTENE hat rasch auf die Corona-Krise reagiert und die operativen Kosten mit verschiedenen Massnahmen gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatz von CHF 235 Mio. bis CHF 240 Mio. sowie einem Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten von CHF 28 Mio. bis CHF 30 Mio. Aufgrund der COVID-19-Pandemie bleibt der Geschäftsverlauf nach wie vor mit erheblichen Risiken behaftet.

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com.

