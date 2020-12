Lenzburg (awp) - Bei der Hypothekarbank Lenzburg kommt es zu einer Veränderung im Verwaltungsrat. Ursula McCreight-Ernst tritt an der kommenden Generalversammlung im März 2021 nicht zur Wiederwahl an, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. McCreight-Ernst gehörte dem Gremium laut den Angaben mehr als 22 Jahre lang ...

