Die Hausse am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der DAX am Vortag noch an der Hürde von 13.600 Punkten gescheitert war, wird er nun vorbörslich darüber indiziert: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent fester bei 13.618 Punkten. Bis zu einem Rekordhoch fehlt dem DAX damit nur noch gut ein Prozent. DER AKTIONÄR setzt mit dem Turbo-Long mit der WKN DFW5KL auf weiter steigende Notierungen. Die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX hatten zuletzt bereits ...

