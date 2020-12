Mit steigenden Kursen an der Wall Street und in Asien liegt heute früh auch der Terminmarkt im Plus. Alle wichtigen Futures steigen. Der DAX-Future liegt eine Viertelstunde vor Eröffnung der Vorbörse in Europa +0,15 % höher bei 13.605 Punkten. Der S&P 500 Future notiert bei 3.705 Punkten (+0,32 %) und der Nasdaq-Future bei 12.713 Punkten (+0,33 %). Diese Vorboten signalisieren einen positiven Start um 09:00 Uhr in Frankfurt, nachdem bereits gestern der Tag ausgesprochen gut verlief. Man könnte fast meinen:Da hat wohl jemand nachgeholfen. Trotz einer schwachen Vorbörse und einem wenig aktiven Terminmarkt im Vorfeld der gestrigen FED-Sitzung schoss der DAX gestern früh quasi aus dem Stand über der lang umkämpften Marke von 13.500 Punkten. Das riecht sehr nach einem gut platzierten Window-Dressing, zumal die anderen deutschen Benchmarks nur relativ mäßig nachzogen. Am Ende schloss der DAX bei 13.565,98 Punkten (+1,52 %). Die Aktien von Bayer schlossen +4,62 % höher bei 49,30 Euro und Delivery Hero kletterte um 5,67 % auf 118,35 Euro.

