Jedes Jahr wieder stellt sich die Frage, was sollen wir schenken. Wie wäre es mit Gold, Silber oder Aktien Das Thema Geldanlage ist dieses Jahr vermehrt in den Blickpunkt geraten. Und gemäß einer aktuellen Umfrage wollen die Deutschen diesmal deutlich mehr Geld für Geschenke als in den vergangenen Jahren ausgeben, nämlich rund 500 Euro pro Kopf. Warum also nicht etwas von bleibendem Wert schenken. Das zudem auch online geordert werden kann, was ja dieses Jahr verstärkt gemacht wird. Edelmetallgeschenke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...