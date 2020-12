Vancouver, British Columbia - (17. Dezember 2020) - VALOREM RESOURCES INC. ("VALU" oder das "Unternehmen") (CSE: VALU) (Frankfurt: 1XW1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb einer 100%-Beteiligung am Grundstück Wing Shear Zone (die "Konzession") im Zentrum von Neufundland, Kanada, unterzeichnet hat und eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Wertpapieren (die "Privatplatzierung") arrangiert.

Die Vertragsbedingung des LOI sieht Barzahlungen in Höhe von 45.000 $ bei Unterzeichnung, Arbeitsverpflichtungen in Höhe von 3.000.000 $ über einen Zeitraum von 3 Jahren und die Ausgabe von 4,5 Millionen Aktien des Unternehmens über einen Zeitraum von zwei Jahren sowie eine 10%ige Finder's Fee vor. Die Liegenschaft unterliegt einer 2 %igen Lizenzgebühr (NSR) mit einer Option zum Rückkauf von 1,5 % für 1 Million $.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 280 Claim-Einheiten mit 7.000 Hektar Grundfläche und erstreckt sich über einen 1 km langen, nicht erprobten Goldtrend. Es liegt 32 km nordöstlich der Stadt Gander in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador und ca. 27 km östlich des von Newfound Gold Inc. betriebenen Projekts Queensway. Der Goldtrend ist in eine Scherzone (die Scherzone Wing's Pond) gelagert und frühere Probenahmen lieferten Analysewerte von bis zu 12,2 g/t Au in Stichproben. In diesem Gebiet wurden noch keine Bohrungen absolviert.

Highlights

- Landpaket mit regionalen Ausmaßen, das sich über eine tiefliegende Strukturzone erstreckt, die parallel zum strukturellen Trend verläuft, der das Projekt Queensway von Newfound Gold unterlagert

- Projekt Greenfield mit ermittelten Bohrzielen

- Keine vorherigen Bohrungen im Bereich des Vorkommens

- Das Konzessionsgebiet Wings Shear lieferte bei Stichproben Werte von bis zu 12,2 g/t Au

- Der mineralisierte Trend Wing's Pond wurde auf einer Streichlänge von 1,0 km nachverfolgt und Schlitzprobenahmen lieferten Werte von bis zu 9,8 g/t Au auf 1,0 m aus dem primären Palladiumvorkommen Wing's

- Eine zusätzliche Goldmineralisierung wurde in Zusammenhang mit brekziösen Quarzerzgängen innerhalb der Formation Indian Bay-Big Pond entdeckt. Diese Formation ist 14 km lang und 1,2 km breit.

- Eine Schlitzprobe aus diesem Gebiet lieferte Analysewerte von 1,49 g/t Au und 0,92 g/t Au auf 1,0 m





Abbildung 1: Lageplan mit der Geologie des Konzessionsgebiets und den Mineralvorkommen.

Hinweis: Die hierin gemeldeten Daten haben historischen Charakter und wurden noch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen verifiziert. Valorem beruft sich auf die Informationen in den bei der Regierung von Neufundland eingereichten Bewertungsberichten und auf Informationen aus MODS (Mineral Occurrence Data System), das vom Department of Natural Resources von Neufundland herausgegeben wird. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen Stichproben an der Oberfläche sind von Natur aus selektiv und repräsentieren wahrscheinlich nicht die im Konzessionsgebiet vorliegenden Durchschnittsgehalte.

Geologie

Das Konzessionsgebiet, das sich in der tektonisch-stratigrafischen geologischen Zone Gander befindet, wird von den Formationen Indian Bay Big Pond und Johnathan's Pond unterlagert. Es beherbergt die aus regionaler Sicht bedeutende Scherzone Wing's Pond, die sich über 40 km in nord-nordöstlicher Richtung erstreckt und mit einer Reihe von historischen Goldvorkommen in Zusammenhang steht. Die Goldmineralisierung ist im Allgemeinen mit Arsenopyrit, Stibnit und Basismetallsulfiden assoziiert, die in Quarz-/Brekziengängen lagern.

Abbildung 2: Karte der Restmagnetfeldstärke des Prospektionsgebiets; die östliche Grenze des Gebiets mit hoher Magnetfeldstärke liegt innerhalb des Konzessionsgebiets

Der lokale Explorationsdienstleister Planet X Exploration Services Ltd. wurde von einer örtlichen Gruppe von Prospektoren als Projektbetreiber beauftragt. Das Unternehmen freut sich darauf, das Projekt in naher Zukunft im Rahmen dieser lokalen Partnerschaft in Neufundland weiterzuentwickeln.

Wayne Reid, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, zeichnet für diese Pressemeldung verantwortlich und hat die Erstellung der Informationen, die dieser Mitteilung zugrunde liegen, überwacht.

Das Unternehmen hat außerdem eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 18.181.818 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 11 Cent pro Einheit arrangiert, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 $ zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem übertragbaren Warrant zum Kauf der Aktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,135 $ mit einer Laufzeit von einem Jahr nach Abschluss.

Diese Finanzierung unterliegt der behördlichen Genehmigung, und alle Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden sollen, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Gegebenenfalls wird eine Finder's Fee gezahlt, die den regulatorischen Richtlinien entspricht.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für das allgemeine Working Capital, die Verwaltung, Explorationsprogramme und die Erkundung neuer Grundstücke für die Exploration verwendet werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Über Valorem Resources Inc

Valorem beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Edelmetallkonzessionsgebieten in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Nähere Einzelheiten und Karten finden Sie unter:

https://valoremresources.com/

FÜR DAS BOARD - Valorem Resources Inc.

(gez.) Gregory M. Thomas, President

E-Mail: gthomas@valoremresources.com

Tel: 604-283-6110

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines kommerziellen Abbaus und möglicher zukünftiger Finanzierungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören erfolglose Explorationsergebnisse, Änderungen der Metallpreise, Änderungen in der Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Mineralexploration, unvorhergesehener Wechsel bei wichtigen Managementpositionen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Der Bergbau ist von Natur aus ein risikoreiches Geschäft. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Für weitere Informationen über das Unternehmen und die Risiken und Herausforderungen seiner Geschäftstätigkeit sollten Investoren die Jahresberichte des Unternehmens lesen, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

