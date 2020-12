NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Analysehaus stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Liste von 21 Anlageideen für das Jahr 2021 vor. Die von Analyst Simon Toennessen beobachtete Siemens-Aktie gehöre vor allem wegen Übernahmeaktivitäten zum Kreis der positiven Ideen. Wegen der Aussichten auf Corona-Impfstoffe blicken die Experten allgemein konstruktiv voraus./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 15:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

