The following instruments on XETRA do have their first trading 17.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.12.2020Aktien1 AU0000116154 Altech Chemicals Ltd. Def.2 IT0005428971 Comal S.p.A.3 BMG243851091 Conduit Holdings Ltd.4 US2901591022 ElringKlinger AG5 US80385Q1094 Sartorius AG6 US04626D2062 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC7 US86333M1080 Stride Inc.8 CA00258V1004 Abaxx Technologies Inc.Anleihen/ETF1 DE000A3H2UW2 Belano Medical AG2 DE000DD5AUK7 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000DD5AUJ9 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 NO0010912801 Global Agrajes S.L.5 DE000LB13TG0 Landesbank Baden-Württemberg6 GB00BKPRZZ59 Propifi Bonds PLC7 XS1843455103 Tabreed Sukuk SPC Ltd.8 USP1850NAA92 Braskem Idesa S.A.P.I.9 XS2091606330 Chubb INA Holdings Inc.10 US209115AE45 Consolidated Edison Inc.11 XS2171316859 Danske Bank A/S12 XS2058989489 Danske Mortgage Bank PLC13 XS1255436187 DH Europe Finance S.a.r.l.14 XS2080205367 NatWest Group PLC15 XS1964577396 NIBC Bank N.V.16 US65557DBB64 Nordea Bank Abp17 US65557HAH57 Nordea Bank Abp18 US65559D2B49 Nordea Bank Abp19 XS2078667925 OP Yrityspankki Oyj20 XS1956022716 OP Yrityspankki Oyj21 XS2081168358 OP-Asuntoluottopankki Oyj22 XS2105779719 OP-Asuntoluottopankki Oyj23 XS2063288190 SR-Boligkreditt A.S.24 DE000HLB2YR5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB2YU9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB2YS3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB2YP9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB2YQ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 LU1940199711 Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc