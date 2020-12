ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 US-Dollar belassen. Die Experten setzten die Aktie zudem auf ihre Favoritenliste für 2021 (Highest Conviction Calls). Der Onlinehändler dürfte sein Umsatzwachstum weiter beschleunigen und dabei auch die Margen in den kommenden Jahren nachhaltig steigern können, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies unter anderem mit Zuwächsen bei der Prime-Mitgliedschaft und Investitionen in Wachstumsfelder./tav/gl



ISIN: US0231351067

