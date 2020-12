Weinfelden (ots) - Pünktlich zur Weihnachtszeit startet Lidl Schweiz den Online-Verkauf von Geschenkkarten. Die Geschenkkarten können variabel mit einem Betrag zwischen CHF 20.00 - 500.00 aufgeladen werden.



Detailhändler Lidl Schweiz weitet sein Angebot aus und verkauft ab dem 17.Dezember Geschenkkarten online. Auf www.lidl-giftcards.ch (http://www.lidl-giftcards.ch) können Kunden Geschenkkarten kaufen. Die Lidl-Geschenkkarte wird mit der Schweizer Post in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein zugestellt, die digitale Geschenkkarte als PDF per E-Mail. Remo Brugger, Head of Digital bei Lidl Schweiz: "Das Angebot passt bestens in die Zeit vor Weihnachten und die PDF-Variante welche per E-Mail versendet wird ist ein ideales Last-Minute-Geschenk."



