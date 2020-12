Am Aktienmarkt ist mitunter der Mut gefragt, gegen den Strich zu bürsten, wohlgemerkt nicht als "Dauerbär", sondern als kritischer Beobachter von Entwicklungen und Fehlentwicklungen. In den vergangenen Wochen hat Hans A. Bernecker bereits eine Reihe von Problemfeldern thematisiert. Dazu gehörte die mögliche Entschärfung der 8 Billionen Dollar Bombe, das 50 % Risiko bei einzelnen Investmentblasen sowie zuletzt auch der 17,5 Bio. Dollar hohe Butterberg bei Anleihen mit Negativ-Rendite (in Anlehnung an Datenmaterial der Bank for International Settlements). Im Themen-Check vom 16.12.2020 durch Moderator Walter Tissen mit Altmeister Bernecker wurde die Serie ergänzt bzw. fortgesetzt. Dabei plädiert Bernecker für den Verkauf von "Techs" und eine Barreserve von 40 %. Hier im Video in unserem Free TV Bereich gibt es zumindest ausschnittsweise Einblicke in das ansonsten längere Gespräch.



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es auch hier entlang:







oder via Copy/Paste:https://youtu.be/aATmbBatV1s

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de