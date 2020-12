DJ PTA-News: Frequentis AG: Erfolge im Flugverkehrsmanagement mit unlängst akquirierter ATRiCS trotz Pandemie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta008/17.12.2020/08:28) - * Trotz der Corona-Pandemie konnten ATRiCS und Frequentis im Jahr 2020 eine Reihe von Erfolgen im Bereich des Flugverkehrsmanagements erzielen * Zahlreiche Flughäfen setzen auf innovative Softwarelösungen, um Sicherheit, Kapazität und Wirtschaftlichkeit speziell nach der Krise zu erhöhen * Hochentwickelte Technologien, die den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren, im Einsatz

Mit einer Beteiligung von 51% an der ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH im April 2020 führte Frequentis seinen Wachstumspfad durch die Erweiterung im Bereich Tower-Automatisierung fort. ATRiCS wurde Teil der Frequentis-Gruppe, kurz nachdem die Corona-Pandemie den Passagierflugverkehr fast zum Erliegen gebracht hatte - doch trotz der Herausforderungen konnten wichtige Erfolge erzielt werden.

"Die DNA von ATRiCS liegt in der künstlichen Intelligenz für die Automatisierung des Bodenverkehrs am Flughafen. Wir haben damit unser Produkt- und Service-Portfolio erweitert und den von uns adressierbaren globalen Markt für Flugsicherungen und Flughäfen deutlich vergrößert", so Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Die modernen Lösungen erhöhen die Sicherheit und reduzieren gleichzeitig die Rollzeiten der Flugzeuge am Boden und den CO2-Ausstoß. Gemeinsam können wir unsere Produktpalette deutlich schneller und breiter in die globalen Wachstumsmärkte einbringen."

Das Departure Management System wurde bei der niederländischen Flugsicherung (Luchtverkeersleiding Nederland, LVNL) eingeführt, um den abfliegenden Verkehr am Flughafen Amsterdam Schiphol zukünftig effizienter und ökologischer zu steuern. Der Departure Manager von ATRiCS verbessert die Slot-Zuweisung und minimiert Verspätungen, indem er die Wartezeit an den Abflugbahnen reduziert.

Am Flughafen Düsseldorf, Deutschland, wurde trotz reduzierten Flugverkehrs ein umfangreiches Upgrade des ATRiCS Departure Managers durchgeführt, um proaktiv für die Zukunft zu planen.

Nach den Flughäfen in Dubai installierte nun ein weiterer Flughafen im Nahen Osten das innovative ATRiCS TowerPad. Es unterstützt Fluglotsen bei der Koordinierung des Bodenverkehrs: statt ein Dutzend Bildschirme im Blick zu haben, kann der Lotse von nur einem Display aus arbeiten. Das TowerPad® ist damit eine wesentliche Ergänzung des Tower- und Flughafen-Produktportfolios der Frequentis-Gruppe.

ATRiCS hat darüber hinaus den Zuschlag für die Installation des TowerPad® am Flughafen Istanbul Sabiha Göcken in der Türkei erhalten, um gemeinsam mit dem lokalen Vertriebspartner AKBA Technology & Defense Industry und der niederländischen TKH Airport Solutions zu einer nachhaltigen und innovativen Flugfeldbeleuchtung beizutragen.

Diese positiven Entwicklungen werden sich 2021 fortsetzen, denn es sind schon jetzt weitere umfangreiche Flughafenprojekte in Sicht: So wird die Manchester Airport Group an den Flughäfen Manchester und London Stansted ATRiCS Departure Manager Systeme einführen. Wenn es die Umstände erlauben, werden die Systeme 2021 in Betrieb genommen.

Über FREQUENTIS

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern. Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden.

1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformationsmanagement), bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich.

Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse. Im Jahr 2019 wurde mit weltweit rund 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von EUR 303,6 Mio. und ein EBIT von EUR 17,2 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage https://www.frequentis.com

Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG, brigitte.gschiegl@frequentis.com, +43 1 81150-1301

Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG, stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Über ATRiCS

Die ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau, Deutschland, ist Anbieter von Software-Lösungen für Rollverkehrsmanagement und begleitender Beratung für Flughäfen und Flugsicherungen. ATRiCS Systeme sind weltweit überall dort im Einsatz, wo es um die sichere und effiziente Gestaltung von Verkehrsabläufen geht. Im Fokus steht dabei die Integration und Automatisierung der Arbeitsabläufe von Fluglotsen, um die Lotsen zu entlasten und auf mögliche Gefahrensituationen hinzuweisen. Daneben bietet das Unternehmen Systeme für die Optimierung des abfliegenden Verkehrs sowie Tower-Simulatoren für das Training von Lotsen und die Untersuchung neuer Verfahren.

Detailinformation über ATRiCS finden Sie auf der Homepage https://www.atrics.com

Natalie Hammerich, Managing Director, ATRiCS Advanced Traffic Solutions GmbH, natalie.hammerich@atrics.com, +49 761 5918680

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608190080155 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 02:28 ET (07:28 GMT)