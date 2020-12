Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind nach überraschend guten Konjunkturdaten aus der Eurozone spürbar unter Druck geraten, so die Analysten der Nord LB.Die Wirtschaft in der Euro-Zone habe sich nach ihrem steilen Sinkflug in der Corona-Pandemie im Dezember wieder gefangen. Der Einkaufsmanagerindex, der Industrie und Dienstleister zusammenfasse, sei überraschend stark um 4,5 Punkte auf 49,8 Zähler gestiegen. Das Barometer sei damit wieder nahe an die Wachstumsschwelle herangerückt. Im November sei es noch rasant bergab gegangen. ...

