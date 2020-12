DJ EUREX/Bund-Future kommt im Verlauf deutlicher unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf ein paar Punkte nach unten. Bereits am Vortag führten die über Erwartung ausgefallenen EU-Einkaufsmanagerindizes für eine steigende Abgabebereitschaft. Das US-Fiskalpaket, das immer stärker an Kontur gewinnt, und ein Post-Brexit-Deal, der sich am Horizont noch neblig abzeichnet, könnten für anhaltende Abgabebereitschaft bei Bundesanleihen sorgen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 32 Ticks auf 177,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,63 Prozent und das -tief bei 177,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.476 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 135,17 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 02:59 ET (07:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.