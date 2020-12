Der Ausbruch im DAX am Mittwoch zieht heute erst einmal Folgekäufer an. Wir notieren damit in Richtung Allzeithoch. Im Blickfeld ist zudem der Bitcoin und die Konsolidierung bei den Covid19-Aktien. DAX vorbörslich stärker Der DAX konnte sich seit Wochenstart nun um 600 Punkte nach oben arbeiten und hat ganz klar das Allzeithoch im Blick. Es stammt aus dem Februar 2020 und liegt bei knapp 13.800 Punkten: DAX vor Allzeithoch Der Ausbruch über der Handelsspanne ...

