Machine Learning Reply, das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, ist der Gewinner der diesjährigen Airbus Quantencomputing Challenge (AQCC). Airbus hat den Wettbewerb 2019 ins Leben gerufen, um einige der wichtigsten Herausforderungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit Hilfe des Berechnungspotentials von Quantum Computing zu lösen.

Beim Wettbewerb reichte Machine Learning Reply eine Lösung für die "optimierte Flugzeugbeladung" ein: Der mit Quantum Annealing entwickelte Algorithmus ermöglicht einer Fluggesellschaft, die optimale Anordnung und Kapazität der Flugzeugbeladung zu ermitteln. Dabei werden flugphysikalische Einschränkungen wie das maximale Gewicht und der Schwerpunkt eines Flugzeugs berücksichtigt.

Die Auszeichnung folgt auf die Nominierung der fünf Finalisten-Teams, die die Jury im Oktober 2020 bekannt gegeben hat. Mehr als 800 Teilnehmer aus Fachleuten, Quantum Computing-Experten und Vertretern der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft waren aufgerufen, eine Lösung für eine der fünf Wettbewerbsfragen zu entwickeln. Alle Aufgabenstellungen beschäftigten sich mit derzeit für die Luft- und Raumfahrtindustrie wichtigsten flugphysikalischen Problemen.

Ab Januar 2021 arbeitet Machine Learning Reply gemeinsam mit Airbus, um die Lösung in der Praxis zu testen. Im Rahmen des Projekts wird untersucht, inwieweit komplexe Berechnungen einen spürbaren Einfluss auf Fluggesellschaften haben und ermöglichen, von maximierten Ladekapazitäten zu profitieren.

Filippo Rizzante, CTO von Reply kommentiert: "Wir sind froh über die Teilnahme am Wettbewerb und stolz auf den Erfolg unserer Experten. Bei Reply blicken wir gespannt in Richtung Zukunft des Quantum Computings. An dieser Technologie forschen wir intensiv mit multidisziplinären und internationalen Teams und setzen Projekte zur Prozessoptimierung für Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Logistik und Transport um."

Weitere Informationen zur Airbus Quantum Computing Challenge.

Machine Learning Reply

Machine Learning Reply ist ein Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf Lösungen mit Machine Learning, Cognitive Computing und Künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Die Lösungen bauen auf dem Technologiestack von Google auf. Unter Einsatz der neuesten Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz implementiert Machine Learning Reply innovative Deep Learning-Techniken, die Verarbeitung natürlicher Sprache und Bild-/Video-Erkennung für Anwendungsszenarien wie Smart Automation, Predictive Maintenance, Empfehlungssysteme sowie Chatbots. www.machine-learning-reply.de

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

