DJ Kapilendo verlagert Digital Asset Aktivitäten in die Kapilendo Crypto AG

DGAP-Media / 2020-12-17 / 09:03 *P R E S S E M I T T E I L U N G* *Kapilendo verlagert Digital Asset Aktivitäten in die * *Kapilendo Crypto AG* Berlin, 17.12.2020. Die Kapilendo AG spaltet ihre Geschäftsbereiche Digital Assets und Crypto Assets in die Kapilendo Crypto AG ab. Die Kapilendo Crypto AG ist ein Finanztechnologie-Unternehmen mit den Tochtergesellschaften Kapilendo Custodian AG (Digital Asset Custody Infrastruktur) und Kapilendo Invest AG (Digital Asset Investments). Mit eigenen Lizenzen für die Kryptoverwahrung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung ist die Kapilendo Crypto führender Crypto-as-a-Service Partner für Investmentgesellschaften, Vermögensverwalter und Banken. Unternehmen und Asset Managern bietet die Kapilendo Crypto AG einen One-stop-Shop für tokenisierte Wertpapieremissionen. "Mit der Kapilendo Crypto tragen wir der wachsenden Bedeutung sowie unserer Rolle als einer der führenden Crypto-as-a-Service Anbieter in Deutschland Rechnung. Die Kapilendo Crypto kombiniert unter ihrem Dach ein einzigartiges Expertenwissen mit einer nachgewiesenen Professionalität bei der Umsetzung verschiedenster Blockchain-Projekte. Damit verfügen wir über die optimalen Voraussetzungen, um zukünftig allen Marktteilnehmern einen professionellen, sicheren und einfachen Zugang zum Digital Asset Markt zu ermöglichen. Emittenten wie die Systemgastronomie-Kette L'Osteria und renommierte Bankpartner wie Hauck & Aufhäuser vertrauen bereits auf die Leistungen der Kapilendo Crypto AG", sagt Jens Siebert, Vorstand der Kapilendo AG. Die Gesellschafterstruktur und handelnden Personen innerhalb des Geschäftsbereichs Digital Assets und Crypto Assets bleiben unverändert. Weitere Informationen zur Kapilendo Crypto AG und dem Leistungsangebot stehen auch unter www.kapilendodigitalassets.com [1] zur Verfügung. *Über die Kapilendo AG - *www.kapilendo.de [2] Die Kapilendo AG bietet umfassende, digitale Investment Banking Services für den Mittelstand. Auf Basis modernster Technologie gestaltet Kapilendo den Zugang zu Kapital für Unternehmen einfacher, schneller und günstiger. Auf der Fremdkapitalseite stehen KMUs digitale Finanzierungslösungen in Form klassischer Kredite, Nachrangdarlehen und tokenbasierter Schuldscheindarlehen zur Verfügung. Auf der Eigenkapitalseite digitale Aktienemissionen. Die Platzierungen erfolgen öffentlich oder als Private Placement. Im digitalen Wealth Management erhalten Unternehmer und vermögende Privatanleger innovative Anlagelösungen mit persönlicher Beratung. Das Leistungsangebot beinhaltet Robo-Advisor-Services und alternative Investmentstrategien in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Immobilen sowie Kryptowährungen. Die Kapilendo AG wurde im Jahr 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Kapilendo verfügt gemeinsam mit ihren Töchtergesellschaften über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie über eine Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft. *Pressekontakt* Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / https://www.kapilendo.de [3] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/1155715.html [4] Bildunterschrift: Jens Siebert, Vorstand der Kapilendo AG Emittent/Herausgeber: kapilendo AG Schlagwort(e): Finanzen 2020-12-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1155715 2020-12-17 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6bd506c9ce95cfeb849e767f4b2c8c71&application_id=1155715&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d17d46f9911b227ed5c6f6c8326062d1&application_id=1155715&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b06e71922e9fcebc4be9a27665747b2&application_id=1155715&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c318b47710af78f1fb25a025ea7eeb88&application_id=1155715&site_id=vwd&application_name=news

December 17, 2020 03:03 ET (08:03 GMT)