Unterföhring (ots) -- Verfilmung des spektakulären Polit-Skandals, der 2019 zum Sturz der gesamten Österreichischen Regierung führte- Basierend auf den exklusiven Rechten an dem Bestseller der beiden SZ-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier und weiteren entscheidenden Quellen- Eine Produktion von W&B Television im Auftrag von Sky Studios Ein mehrstündiges Treffen zweier ranghoher österreichischer Politiker mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin in einer Finca auf Ibiza wird heimlich auf Video aufgezeichnet. Am 17. Mai 2019 wird dieses Video von der Süddeutschen Zeitung (SZ) und dem Spiegel veröffentlicht - und löst einen Politskandal ungeahnten Ausmaßes aus. Die fiktionale Serie "Die Ibiza Affäre" erzählt die unglaubliche Entstehungsgeschichte dieses Videos. Sie deckt die Hintergründe auf, die zu dem schicksalhaften Treffen auf Ibiza geführt haben, und zeigt, wie das politische Drama seinen Lauf nimmt.Das Sachbuch "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals" (erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch) der beiden SZ-Journalisten, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, sowie Hintergrundgespräche und bisher unveröffentlichte Informationen bilden die umfangreiche Recherche-Grundlage des vierteiligen Polit-Thrillers.W&B Television produziert im Auftrag von Sky Studios. Stefan Holtz und Florian Iwersen schreiben die Drehbücher. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann für W&B Television. Für Sky Studios sind Marcus Ammon, Frank Jastfelder und Lucia Vogdt für die Produktion verantwortlich. Die Dreharbeiten beginnen Anfang 2021.Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production: "Ein realer und handfester Politskandal, den sich ein Drehbuchautor nicht besser ausdenken könnte: Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Quirin und Max die unglaubliche Entstehungsgeschichte dieses inzwischen weltweit bekannten Videos zu erzählen, das Österreichs FPÖ-Vizekanzler und mit ihm die ganze Regierung zu Fall brachte. 'Die Ibiza Affäre' ist ein packender Politthriller, der aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird."Quirin Berg: "Die Ibiza Affäre liefert einen eindringlichen Beweis für die Bedeutung des unabhängigen Journalismus als treibende Kraft der Wahrheitsfindung und damit als Eckpfeiler unserer Demokratie. Dabei ist diese Geschichte vollkommen absurd, spektakulär, erschütternd, packend - und vor allem Realität."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Wiedemann & BergDie Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet, gefolgt von der Gründung der W&B Television 2010. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil der neu gegründeten LEONINE Studios. Zu den über 120 Produktionen von Wiedemann & Berg zählen der Oscar-prämierte Kinofilm "Das Leben der Anderen", der zweifach Oscar-nominierte "Werk ohne Autor" sowie zahlreiche Nummer-1-Hits wie "Männerherzen" , "Who am I", "Vaterfreuden" oder "Willkommen bei den Hartmanns" sowie eine Vielzahl an Fernsehprojekten wie die Kultserie "4 Blocks" (TNT Serie), "Der Pass" (Sky) oder das erste deutsche Netflix Original "Dark", das von der führenden US-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zur beliebtesten Netflix Original Serie der Welt gewählt wurde.Pioniergeist, die Bandbreite von großem Kino, linearem Fernsehen und High-End-Drama für Streaming-Partner, kontinuierlich große Besucher- und Zuschauerzahlen, der Focus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht.https://www.w-b-television.de/Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannW&B TelevisionFranziska DotzauerHead of PR & CommunicationTel: 089/999 513 831f.dotzauer@w-b.filmwww.w-b.filmKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4793416