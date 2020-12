Die Hoffnung auf ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie die näher rückenden Impfungen gegen das Coronavirus sorgen bei Anlegern an der Frankfurter Börse für Feierlaune. Der Dax legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 1,2 Prozent zu auf 13.725,84 Punkte und lag damit nur noch wenige Punkte unter seinem Rekordhoch vom Februar 2020.

