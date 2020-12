DJ Ifo: Mehr Arbeitslose im Osten und im tiefen Westen durch Corona

BERLIN (Dow Jones)--Infolge der Corona-Pandemie erhöht sich die Arbeitslosigkeit in großen Teilen Ostdeutschlands und in altindustrialisierten Regionen des Westens. Im Durchschnitt steigt die Arbeitslosenquote dabei um 1,3 Prozentpunkte, in einzelnen Regionen gar um 2 Prozentpunkte und mehr, teilte das Ifo-Institut Dresden mit. Fast alle Landkreise seien betroffen, während südwestdeutsche Regionen bisher eher glimpflich davongekommen seien.

"Die regionale Verteilung spiegelt unter anderem die unterschiedliche Branchenstruktur in den einzelnen Landkreisen wider", erklärt der stellvertretende Ifo-Dresden-Leiter Joachim Ragnitz. "Vor allem die stärker industrialisierten Regionen haben die Krise bislang gut abfedern können." Industriefirmen hätten Kurzarbeit überproportional in Anspruch genommen, was für Entlastung gesorgt habe.

In den strukturschwächeren Regionen hingegen habe sich nicht nur ein ungünstiger Branchenmix, sondern offenbar auch die Nicht-Verlängerung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen negativ ausgewirkt, sagt Ragnitz. In der Coronakrise konnten beispielsweise Weiterbildungen wegen der Kontaktbeschränkungen nicht umgesetzt werden, die Teilnehmer fielen dann in reguläre Arbeitslosigkeit zurück.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2020 03:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.