Neuer Meilenstein bei Evotec erreicht: Aktie mit neuem Kaufsignal

Das Wirkstoffforschungsunternehmen Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) konnte im laufenden Jahr immer wieder mit positiven News aufwarten. In einer Presseerklärung vom Donnerstagmorgen gab das Unternehmen nun bekannt, dass der Konzern wichtige Meilensteine in seiner Proteomik-Partnerschaft mit dem New Yorker Pharmaunternehmen Bristol Myers Squibb (WKN: 850501 / ISIN: US1101221083) erreicht hat.

Tumor-Forschung

Demzufolge schreiten die ersten beiden Zielstrukturen mit Relevanz für solide Tumore nach einem umfangreichen Validierungsprozess in die Wirkstoffentdeckung voran. Die Wurzeln der Proteomik-Partnerschaft reichen zurück ins Jahr 2018, in dem sich die beiden Unternehmen das Ziel gesetzt hatten, neuartige Zielstrukturen zu identifizieren.

