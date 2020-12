Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Ein neuer Cannabis-Riese und das Umdenken bei Continental.

> DAX, Dow & Co. | In den USA kam es gestern zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung beim Nasdaq100. Der Index konnte um 0,5 Prozent zulegen. Der Dow Jones büßte hingegen 0,15 Prozent ein. Moderna zählte mit einem Abschlag von knapp sieben Prozent zu den größeren Verlierern und setzte die dynamische Abwärtsbewegung fort. Positive Akzente setzte Microsoft. Die Aktie führte mit einem Plus von 2,4 Prozent den Dow Jones an.

Der DAX startete freundlich in den Handelstag und überquerte voller Elan die Marke von 13.600 Punkten. Bald werden wir erfahren, ob es die Bullen diesmal ernst meinen und auch genug Kraft und Ausdauer haben, um einen nachhaltigen Ausbruch anzuschieben oder es bei einem weiteren Strohfeuer bleibt. Spannung ist garantiert.

