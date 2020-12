Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die FED gestern Abend unter dem Eindruck der anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA weitere Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik beschlossen, so die Analysten der Helaba.Monatlich sollten weiterhin mindestens 120 Mrd. USD investiert werden. Die Anleihekäufe würden solange durchgeführt, bis substanzielle Fortschritte bei der Zielerreichung gemacht würden, was einer zeitlichen Streckung der Aktivitäten gleichkomme. Marktseitig habe man eher etwas enttäuscht reagiert, offensichtlich habe man mit mehr gerechnet. Die US-Aktienindices hätten sich per saldo wenig beeindruckt gezeigt, US-Renditen seien gestiegen und der Dollar habe seine Tagesverluste nach der Entscheidung sogar wieder eingrenzen können, auch wenn er am Morgen erneut unter Druck stehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...