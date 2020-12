Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AG



Unternehmen: AGROB Immobilien AG

ISIN: DE0005019004



Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 38,65

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker



Erfolgreich abgeschlossenes Investitions- und Instandhaltungsprogramm; Mietsteigerungen bei Neuvermietungen erreicht, Erweiterung des Objektbestandes geplant



In den ersten sechs Monaten 2020 hat die AGROB Immobilien AG (AGROB) Umsatzerlöse in Höhe von 5,41 Mio. EUR (VJ: 5,36 Mio. EUR) verbucht und weist damit eine im Vergleich zum Vorjahr erneut sehr solide Umsatzentwicklung auf. Die konstante Umsatzentwicklung ist eine Folge der unverändert sehr hohen Vermietungsquote von nahezu 100 %, die auch im aktuellen von der Covid-19-Pandemie geprägten Umfeld auf diesem hohen Niveau geblieben ist. Nach Unternehmensangaben lassen sich dabei keine nennenswerten negativen Umsatzeffekte erkennen. Etwas gegenläufig zu den Umsatzerlösen entwickelte sich mit einem leichten Rückgang auf 3,45 Mio. EUR (VJ: 3,56 Mio. EUR) das EBITDA, die EBITDA-Marge blieb mit 63,8 % (VJ: 66,4 %) jedoch unverändert auf hohem Niveau. Eine Fortsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen, die jedoch in 2020 abgeschlossen sein sollen, hatte zum leichten operativen Ergebnisrückgang geführt.

Die grundsätzlich positive Entwicklung der ersten sechs Monate setzte sich auch im dritten Quartal fort. Auf Basis des gestiegenen 9-Monatsumsatzes verbesserte sich das EBITDA nach 9-Monaten auf 5,54 Mio. EUR (VJ: 5,44 Mio. EUR). Durch die sukzessive Tilgung der Bankverbindlichkeiten reduzierten sich auch die Finanzaufwendungen und das Netto-Ergebnis lag nach neun Monaten bei 1,81 Mio. EUR (VJ: 1,55 Mio. EUR). Das Ergebnis befindet sich weiterhin auf sehr hohem Niveau und im Rahmen dessen wurde die Umsatz- und Ergebnisguidance bestätigt. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 11,0 Mio. EUR soll dabei ein Jahresergebnis in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden.



Das langfristige Instandhaltungs- und Investitionsprogramm, welches im Jahr 2018 aufgelegt wurde und bis zum Ende 2020 abgeschlossen sein wird, dürfte in diesem Geschäftsjahr zum letzten Mal das EBITDA belasten. Im Zuge des Investitions-Programms wurden insgesamt 2,50 Mio.EUR in die Immobilien (Gebäudetechnik) sowie in den Service auf dem Campus investiert. Unseres Erachtens sollten sich diese Investitionen für die AGROB kurz- und langfristig auszahlen. Einerseits durch die gesteigerte Attraktivität des Standortes für Neu- sowie Bestandsmieter, andererseits rechtfertigen diese Investitionen zukünftig steigende Mieten.



Durch die anhaltende Vollvermietung und einer weiter hohen Nachfrage nach Immobilien wird die Erweiterung des Areals forciert. Durch das geplante Neubauprojekt, welches wahrscheinlich in den kommenden 3 Jahren finalisiert wird, sollen rund 10.000 m² vermietbare Fläche geschaffen werden, was zu zusätzlichen Umsatzerlösen von 1,90 bis 2,30 Mio. EUR führen sollte. Dem gegenüber stehen Kosten von 28,00 bis 33,00 Mio. EUR, welche größtenteils fremdfinanziert werden sollen. Durch das anhaltende Niedrigzinsniveau und die hervorragende Bilanz der AGROB sollte eine Finanzierung von unter 1,0% möglich sein.



Ausgehend von der aktuellen Vollvermietung und den erfolgreich abgeschlossenen Mietverträgen zu verbesserten Konditionen, passen wir unsere Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 leicht von 11,00 Mio. EUR auf 11,10 Mio. EUR an. Diese sollten sich im kommenden Geschäftsjahr ganzjährig auswirken, weswegen wir für 2021 eine stärkere Anpassung unserer Umsatzprognosen vornehmen. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 38,65 EUR (bisher: 36,33 EUR) ermittelt und vergeben erneut das Rating KAUFEN



