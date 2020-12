DJ MÄRKTE EUROPA/Aufwärtsbewegung läuft - DAX mit Respekt vor Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht die Aufwärtsbewegung am Donnerstag weiter. Der DAX legt im frühen Handel um 1 Prozent auf 13.705 Punkte zu. Im Tageshoch notierte der Index bereits bei 13.726 Punkten und damit nur noch 69 Punkte unter seinem Rekordhoch von 13.795 Zählern aus dem Februar diesen Jahres. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent um 3.568 Zähler nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Notenbanken an Lockerungen festhalten, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

So hat die Fed am Vorabend erwartungsgemäß unter dem Eindruck der anhaltend hohen Infektionszahlen in den USA weitere Maßnahmen zur Lockerung ihrer Geldpolitik beschlossen. Monatlich sollen weiterhin mindestens 120 Milliarden Dollar investiert werden. Die Anleihekäufe werden solange durchgeführt, bis substanzielle Fortschritte bei der Zielerreichung erreicht werden, was einer zeitlichen Streckung der Aktivitäten gleichkommt.

Die Notenbanken stehen mit den Treffen der Schweizer Nationalbank, der Norges Bank und der Bank of England im Tagesverlauf sowie der Bank of Japan zum Wochenschluss weiter im Fokus. Die Schweizer bekräftigten am Morgen bereits die Bereitschaft, verstärkt am Devisenmarkt zu intervenieren. Die Notenbanker Ihrer Majestät dürften nach Einschätzung der Helaba wohl die Brexit-Verhandlungen abwarten, bevor sie zu neuen Entscheidungen kommen. Und gerade von den Post-Brexit-Gesprächen und dem britischen Premier Boris Johnson hört man momentan recht wenig, was bereits wieder als positives Signal gewertet wird.

Villeroy & Boch und Stemmer heben spät im Jahr noch die Prognose an

Die Nachrichtenlage dünnt mit dem nahenden Jahresultimo so langsam aus. Gute Nachrichten kommen noch von Unternehmen aus der zweiten Reihe, die ihre Prognosen nach oben nehmen. So hat Villeroy & Boch (plus 8 Prozent) erneut ihre Jahresprognose erhöht. Der Badezimmerausrüster und Steinguthersteller spricht von einem "sehr guten vierten Quartal". Beim operativen Ergebnis werden nun mindesten 45 Millionen Euro erwartet nach zuvor 30 bis 35 Millionen Euro.

Auch Stemmer Imaging (minus 3 Prozent) hatte kurz nach regulärem Handelsschluss am Vortag den Ausblick angehoben. Das Unternehmen begründet den verbesserten Ausblick mit einem größeren höhermargigen Serviceanteil bei Projekten.

Als starke Vorlage für alle Medienaktien werden optimistische Aussagen von WPP (plus 2 Prozent) gewertet. Die weltgrößte Werbeagentur-Holding erwartet einen geringeren Rückgang der Werbeumsätze 2020 als vom Konsens erwartet. Kommendes Jahr sollen Umsatz und Marge steigen sowie das Rückkaufprogramm wieder aufgenommen werden.

Einen für den Konzern kleineren Zukauf hat am Morgen Novartis (plus 0,8 Prozent) gemeldet, die das US-Biopharmaunternehmen Cadent Therapeutics für insgesamt bis zu 770 Millionen US-Dollar übernimmt. Laut Mitteilung werden Cadent unmittelbar 210 Millionen Dollar der Gesamtsumme zufließen, die restlichen bis zu 560 Millionen Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine. Cadent entwickelt vor allem Therapien zur Behandlung von kognitiven Störungen, Stimmungsschwankungen und Bewegungsstörungen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.566,48 0,66 23,48 -4,77 Stoxx-50 3.113,62 0,40 12,39 -8,50 DAX 13.691,70 0,93 125,72 3,34 MDAX 30.091,70 0,39 117,57 6,28 TecDAX 3.158,27 0,50 15,66 4,75 SDAX 14.457,97 0,85 121,26 15,55 FTSE 6.580,01 0,14 9,10 -12,88 CAC 5.574,13 0,48 26,45 -6,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,58 -0,01 -0,82 US-Zehnjahresrendite 0,92 0,01 -1,76 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37h Mi, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,2237 +0,31% 1,2233 1,2188 +9,1% EUR/JPY 126,26 +0,06% 126,25 126,18 +3,6% EUR/CHF 1,0811 +0,14% 1,0806 1,0788 -0,4% EUR/GBP 0,9008 -0,28% 0,9015 0,9032 +6,4% USD/JPY 103,18 -0,26% 103,29 103,53 -5,1% GBP/USD 1,3583 +0,59% 1,3575 1,3493 +2,5% USD/CNH (Offshore) 6,5077 -0,05% 6,5107 6,5095 -6,6% Bitcoin BTC/USD 22.944,25 +7,19% 22.098,50 20.721,94 +218,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,30 47,82 +1,0% 0,48 -13,8% Brent/ICE 51,64 51,08 +1,1% 0,56 -14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.880,84 1.865,30 +0,8% +15,54 +24,0% Silber (Spot) 25,75 25,38 +1,5% +0,37 +44,2% Platin (Spot) 1.055,00 1.037,00 +1,7% +18,00 +9,3% Kupfer-Future 3,58 3,55 +0,6% +0,02 +26,6% ===

