SNP Schneider-Neureither & Partner kündigt den Verkauf ihrer polnischen Tochtergesellschaft an: Die ebenfalls börsennotierte All for One wird die Mehrheit an der SNP Poland Sp. z o.o. übernehmen. " Die Akquisition ist für das erste Quartal ... Den vollständigen Artikel lesen ...

ALL FOR ONE GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de