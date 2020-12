Xiaomi hat 2020 einen Top-3-Platz unter den größten Smartphoneherstellern der Welt erobert und stellt am 29. Dezember mit dem High-End-Smartphone M 11 sein neues Flagschiff-Produkt für 2021 vor. Die Fachpresse Giga.de schreibt: "Xiaomi greift nach den Sternen: Das neue Top-Smartphone soll alle schlagen." Einem Insider zufolge wird es nicht nur ein Mi 11 und ein Mi 11 pro, sondern sogar ein Mi 11 Pro Plus geben, das in einer Liga mit den teuersten Smartphones von Samsung oder Apple spielen soll.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...