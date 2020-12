Köln (ots) - RTL präsentiert die neue Staffel der Erfolgsserie "Der Lehrer" ab dem 7. Januar 2021, immer donnerstags um 20.15 Uhr. Eine neue 13-teilige Staffel, die mit einer großen Neuerung daherkommt: Denn Hendrik Duryn wird in der dritten Folge seinen letzten Auftritt als Lehrer Stefan Vollmer haben. Auf ihn folgt Schauspieler Simon Böer, wie RTL bereits Anfang Oktober bekannt gab (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Simon-Boeer-ist-neuer-Hauptdarsteller-bei-Der-Lehrer). Im Anschluss an "Der Lehrer" zeigt RTL donnerstags die finalen Folgen von "Magda macht das schon!" (21.15 Uhr) und die zweite Staffel von "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" (21.45 Uhr) mit Neuzugang Tom Beck."Der Lehrer" ab Folge 4 ohne Hendrik Duryn: 14 Jahre lang war der 53-jährige Schauspieler in seiner Rolle als Stefan Vollmer der beliebteste TV-Lehrer im Land. In Staffel 9 stellt sich Stefan Vollmer nun einem unterdrückten Schuldgefühl und trifft die mutigste Entscheidung seines Lebens: Er lässt die Georg-Schwerthoff-Gesamtschule hinter sich und fängt neu an. "Ich bin voller Demut und Dankbarkeit", äußerte sich Hendrik Duryn bereits zu seinem Abschied aus Deutschlands erfolgreichster Serie in der jungen Zielgruppe. Wie und wann Nachfolger Simon Böer seine erste Schulstunde als Mathe- und Physiklehrer David Ritter bestreitet, wird jetzt noch nicht verraten...Ab dem 7. Januar 2021 kehrt außerdem die preisgekrönte Sitcom "Magda macht das schon!" mit neuen Folgen zurück. Nach "Der Lehrer", um 21.15 Uhr, wirbelt Verena Altenberger die letzten Male als Altenpflegerin Magda durch den TV-Abend bei RTL, denn die 4. Staffel mit zehn Episoden stellt das Serienfinale dar. Ab 21.45 Uhr geht's mit Caroline Maria Frier, Anna Julia Antonucci und Neuzugang Tom Beck in der 2. Staffel (10 Episoden) der Krankenhaus-Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" weiter.Folge 1 (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/rtl/), weitere Infos und Bildmaterial zur finalen 4. Staffel von "Magda macht das schon!" gibt es hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Magda-macht-das-schon-00006) im Media Hub der Mediengruppe RTL Deutschland. Alles Wissenswerte zu "Schwester, Schwester" finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Schwester-Schwester-Hier-liegen-Sie-richtig-00003). Die zwei Sitcom-Staffeln stehen bereits ab dem 31. Dezember 2020 auf TVNOW zum Abruf bereit. Die neuen "Der Lehrer"-Folgen sind jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar.Alle neuen Folgen von "Der Lehrer" sind zudem auch in UHD HDR abrufbar. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke PYUR im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise und durch den Kabelnetzbetreiber UPC verbreitet. Weitere Infos zu UHD gibt es hier: rtl-uhd.de.Pressekontakt:Yvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deLeyla KarsakRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74223leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4793591