17.12.2020 / 10:58

PANTAFLIX AG: Erfolgreicher Abschluss der Dreharbeiten zu WOLKE UNTERM DACH - Kinostart für 2021 geplant München, 17. Dezember 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), gibt den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten zur neuesten Kinoproduktion WOLKE UNTERM DACH bekannt. Unter Wahrung höchstmöglicher Hygienestandards und Gesundheitsschutzmaßnahmen finalisierte PANTAFLIX im Jahr 2020 nun bereits die dritte Kino-Produktion. Zuvor kommunizierte der Medienkonzern bereits die erfolgreich abgeschlossenen Dreharbeiten zu OSKARS KLEID und GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG. WOLKE UNTERM DACH erzählt die berührende Geschichte einer innigen Vater-Tochter-Beziehung. Von einer wahren Geschichte inspiriert, stellt sie Verluste und Schmerz, aber auch Hoffnung und Glück in das Zentrum des Plots. Kurzinhalt

Paul, Julia und Lilly sind eine glückliche, kleine Familie - bis Julia völlig unerwartet stirbt. Seiner Tochter zuliebe will Paul weiter funktionieren und verdrängt seine Trauer. Die 8-jährige Lilly stellt ihn mit ihrer Fantasie und ihrer ganz eigenen Sicht auf Mamas Tod immer wieder vor Herausforderungen. Als alles verloren scheint, weiht sie ihn in ihr größtes Geheimnis ein: Julia ist noch da und wohnt in einer Wolke unterm Dach... Unter der Regie von Alain Gsponer, der zuletzt mit den Kinofilmen "Heidi" und "Jugend ohne Gott" Erfolge feierte, übernahm Frederick Lau (zuletzt in "Nightlife" zu sehen) die Hauptrolle des alleinerziehenden Vaters Paul. Die Rolle seiner aufgeweckten Tochter spielt Neuentdeckung Romy Schroeder. Hannah Herzsprung mimt die verstorbene Mutter Julia. Neben Barbara Auer, die die Rolle der Schwiegermutter Lore übernimmt, spielt Kida Khodr Ramadan Pauls besten Kumpel und Arbeitskollegen Malik. Nicolette Krebitz als Oberärztin Nora komplettiert den Hauptcast. In weiteren Rollen zu sehen sind u. a. Reinout Scholten van Aschat, Ulla Geiger, Daniel Zillmann, Katja Bürkle, Anastasia Papadopoulou, Aurelia Ott, Wowo Habdank und Barbara Meier. Das Drehbuch verantwortet Dirk Ahner, der das persönliche Schicksal von Chris Silber in der Geschichte nachzeichnet. WOLKE UNTERM DACH ist eine Produktion von PANTALEON Films und Warner Bros. Film Productions Germany. Der Kinostart ist für das Jahr 2021 im Verleih von Warner Bros. Pictures geplant. Förderung erhielt die Produktion vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM). "WOLKE UNTERM DACH ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderer Film. Erneut konnten wir uns auf ein starkes Team auch unter diesen schwierigen Bedingungen verlassen. Das ist großartig. Ebenso großartig und emotional ist die bewegende Geschichte von WOLKE UNTERM DACH, die wir mit einem tollen und talentierten Cast umsetzen durften. Wir freuen uns bereits jetzt auf den Kinostart", sagt Dan Maag, Geschäftsführer von PANTALEON Films. Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. PANTAFLIX Investor Relations

