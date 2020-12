Köln / München (ots) - Ab März 2021 wird auch nahkauf seinen Kunden die Möglichkeit bieten, beim Lebensmittel-Einkauf PAYBACK Punkte zu sammeln. In den rund 430 Märkten in ganz Deutschland können dann alle Services und Funktionalitäten des Bonusprogramms - von Punkte-Vervielfachungs-Coupons bis hin zur Nutzung der PAYBACK APP und der mobilen Bezahllösung PAYBACK PAY - genutzt werden."Ich freue mich sehr, dass wir diesen Service nach REWE nun auch bei nahkauf anbieten können. Insgesamt haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, in rund 5.500 Märkten bei REWE, nahkauf und PENNY in ganz Deutschland bequem beim Einkauf Punkte zu sammeln. Mit Coupons und zusätzlichen Sonderaktionen füllt sich das individuelle PAYBACK-Konto schnell. Der Einkauf in einem unserer Supermärkte, Discounter oder E-Commerce-Portale wie ZooRoyal und Weinfreunde.de wird mit diesem Mehrwert noch attraktiver", so Peter Maly, Bereichsvorstand REWE Group."nahkauf wird mit PAYBACK noch attraktiver und unsere Kunden können nun auch bei uns richtig punkten und mehr sparen. Deshalb freuen wir uns, zusammen mit REWE, PENNY und den weiteren Unternehmen der REWE Gruppe bald als neuer Partner im starken PAYBACK Verbund dabei zu sein", so Florian Sörensen, Nationaler Vertriebsleiter nahkauf."In Deutschland sammeln aktuell über 31 Millionen Kunden PAYBACK Punkte. Für viele Verbraucher, die im ländlichen Bereich oder am Stadtrand leben, ist nahkauf ein sehr relevanter Partner für den täglichen Einkauf - und somit eine tolle Ergänzung zu den anderen Lebensmittel-Partnern bei uns im Programm. Dass die REWE Gruppe ihre Zusammenarbeit mit PAYBACK weiter ausbaut, ist für uns einerseits eine Bestätigung für die bisherige Leistung, andererseits ein großer Ansporn für die kommenden Jahre der Digitalisierung des Handels", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger.REWE-Kunden können bereits seit 2014, ZooRoyal.de-Nutzer seit 2016 PAYBACK Punkte sammeln, PENNY und die Weinfreunde folgten im Jahr 2018, die Für Sie Getränkemärkte dieses Jahr zu PAYBACK.Über Nahkauf:nahkauf ist eine Vertriebslinie der REWE Group, wird ausschließlich von selbstständigen Kaufleuten betrieben und erzielte 2019 in Deutschland einen Umsatz von über eine Milliarde Euro. Der moderne Nachbarschaftsmarkt bietet ein attraktives, auf den jeweiligen Standort zugeschnittenes Vollsortiment mit deutlichem Schwerpunkt auf Frische-Warengruppen. nahkauf stellt in Stadtrandlagen, kleinen Kommunen und dem ländlichen Raum die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs sicher.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von mehr als 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt zu den Top 3 Shopping-Apps sowie den Top 3 Alltags-Apps in Deutschland.Für Rückfragen und Fotos:Raimund EsserLeiter Unternehmenskommunikation REWE / nahkaufTel.: +49 (0)221-149-1610mobil: 0151-5512-1610E-Mail: Raimund.esser@rewe-group.comNina PurtscherLeiterin Unternehmenskommunikation PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41-206mobil: 0172-94 30 713E-Mail: Nina.purtscher@PAYBACK.netTwitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/4793608