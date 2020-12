Der Ladeinfrastruktur-Spezialist Xcharge hat für die Mietwagen-Firma Hertz auf Korsika 50 Ladepunkte an den vier Flughäfen der Insel sowie Ladeinfrastruktur an hochfrequentierten Standorten entlang der beliebtesten touristischen Routen installiert. Sämtliche DC-Geräte liefern 120 bzw. 150 kW. Hintergrund ist, dass Hertz Korsika, betrieben von Filippi Auto SAS, in großem Umfang Elektroautos in seine ...

