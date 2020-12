Wie wir bereits im Zürcher Trend50/2020 vom 9. Dezember berichten, schmeckt vielen Investoren der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000; WKN: TUAG00) das weitere Rettungspaket ganz und gar nicht. Dies ist auch verständlich, da kurzfristig wie bereits erläutert, eine massive Erhöhung der Anzahl der umlaufenden Aktien im Rahmen der unternehmenseigenen Finanzplanung abzusehen ist. Zwar können Altaktionäre sich an einer anstehenden Kapitalerhöhung im Volumen von 500 Millionen Aktien mit ihrem Bezugsrecht beteiligen und die neuen Papiere zum Preis von 1,07 Euro zeichnen, allerdings erhält auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung die Gelegenheit, eine wandelbare Einlage in Höhe von 420 Millionen Euro zum Preis von 1,00 Euro in TUI-Anteile zu tauschen.

