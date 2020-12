Die BioNTech Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte seit Ende September einen volatilen Aufwärtstrend ausbilden (siehe Chart). Auf der Unterseite kann hier eine Trendgerade eingezeichnet werden, an der die Notierung immer wieder nach oben abdrehen konnte. Diese Unterstützung ist nun ernstlich in Gefahr, am heutigen Handelstag rutschte der Kurs intraday bereits unter die markante Linie. Sollte diese tatsächlich bis zum Handelsende fallen, wären weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...