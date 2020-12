NEL asa (WKN: A0B733) gilt als Marktführer in Sachen Elektrolyse. Nach langem Hin und Her hat nun allerdings auch thyssenkrupp (WKN: 750000) erkannt, dass der Stahlkonzern ein Wörtchen mitzureden hat in diesem aufkeimenden Milliardenmarkt. Als Champion bei der Chlor-Alkali-Elektrolyse bringt der Konzern eine Menge Erfahrung ein. Erste Großprojekte hat die zuständige Tochter auch bereits in der Tasche. Könnte daher die thyssenkrupp-Aktie interessanter sein als die NEL-Aktie? Hier ist alles, was man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...