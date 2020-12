Der Aktienkurs von Ceconomy überzeugt seit Wochen bereits mit einer hohen Outperformance. Diese mündet am Mittwoch in ein 10-Monatshoch. Der langfristige Trend zeigt steil aufwärts. Kurzfristig betrachtet hat sich der Kurs zwar schon heiß gelaufen, langfristig betrachtet besitzt der Basiswert aber weiteres Aufwärtspotenzial. Was jetzt noch in...

