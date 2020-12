Gelnhausen (ots) - Autorin Charlotte Lindermayr (aus dem Raum München) hat spannende Kriminalromane "Die Tränen des Kolibris" und "Verirrtes Glück" veröffentlicht.Im "Die Tränen des Kolibris" geht es um eine Familie, die in Amsterdam lebt und die Tochter nach einer Reise ihre Eltern ermordet im Haus vorfindet. Während die Polizei bereits ermittelt, geschieht ein weiterer Mord und es stellt sich heraus, dass es eine weitere Tochter in Syrien gibt. Als die Todesfälle im Zusammenhang von Medikamentenhandel gesehen werden gerät eine Welt ins Wanken. - Ein Krimi, der bis zur letzten Seite spannend bleibt - bis man endlich erfährt, warum der Kolibri weint ... (Paperback, 304 Seiten, 10,99 Euro, ISBN-13: 9783740734596)Im zweiten Kriminalroman "Verirrtes Glück" wird die Hauptfigur Ronald in der Schule Zeuge eines Mordes und erlebt, wie der Hausmeister zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Doch Ronald hat Zweifel an seiner Schuld. ..."Verirrtes Glück" ist ein sehr spannender und emotionaler Roman, der seine Leser nicht mehr los lässt. (Paperback, 296 Seiten, 10,99 Euro, ISBN-13: 9783740762520)Autorin Charlotte Lindermayr wurde in Reichenbach bei Görlitz im Dezember 1965 geboren und lebt seit 2000 im Raum München und ist beruflich als Bauingenieurin tätig.Pressekontakt:Sie haben Fragen zum Buch oder zur Autorin? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/4793718